TUSAŞ Türkiye'nin En Büyük 11. Sanayi Kuruluşu Oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 2024 yılında 98 milyar lira net satışa ulaşarak Türkiye'nin 11. büyük sanayi kuruluşu oldu. TUSAŞ, 2024 yılında üretimden 98 milyar 58 milyon 95 bin 572 lira net satış geliri elde etti. Bu başarı, şirketin son yıllarda gösterdiği büyüme ve yatırımların bir sonucu olarak öne çıkıyor. Özellikle yeni nesil hava platformlarına yapılan yatırımlar ve ihracat potansiyelindeki artış, TUSAŞ'ın sanayi sektöründeki konumunu güçlendirdi.

İSO Araştırmasında TUSAŞ'ın Yükselişi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve Türkiye sanayi sektörünün en kapsamlı performans göstergelerinden biri kabul edilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı. TUSAŞ, listede 6 basamak birden yükselerek 11'inci sıraya yerleşti.

TUSAŞ'ın 2024 Performansı

Üretimden net satış geliri: 98 milyar 58 milyon 95 bin 572 lira

98 milyar 58 milyon 95 bin 572 lira Brüt katma değer: 42 milyar 20 milyon lira

42 milyar 20 milyon lira Öz kaynaklar: 78 milyar lira

TUSAŞ, savunma sanayisi şirketleri arasında ilk sırada yer alırken, ülke ekonomisine sağladığı yüksek katkı ile dikkat çekiyor. Şirketin özellikle artan üretim kapasitesi, yeni nesil hava platformlarına yönelik yatırımları ve ihracat potansiyeli, bu etkileyici performansa önemli katkı sundu. Ayrıca, TUSAŞ'ın öz kaynaklarının 78 milyar liraya ulaşması, mali yapısının gücünü gözler önüne serdi.

TUSAŞ'ın Geleceğe Yönelik Hedefleri

Havacılık ve uzay alanında Türkiye'nin teknoloji lideri olan TUSAŞ, küresel ölçekte rekabet eden bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu önemli sıçrama, şirketin sadece savunma sanayisinde değil, aynı zamanda genel sanayi üretimi içerisindeki yerinin de güçlendiğini gösteriyor.