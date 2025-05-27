İzmir Büyükşehir'de 23 bin işçi greve çıkıyor

Erdoğan: Kamu Malının İstismarına Asla İzin Vermeyiz
Erdoğan: Kamu Malının İstismarına Asla İzin Vermeyiz
Ticaret Bakanlığı'ndan Anne Sütü Satışına Yasak!
Ticaret Bakanlığı'ndan Anne Sütü Satışına Yasak!
Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir
Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir
Rekabet Kurulu'ndan 4 Firmaya Yüksek İdari Para Cezası
Rekabet Kurulu'ndan 4 Firmaya Yüksek İdari Para Cezası
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Darbe Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Darbe Açıklaması
OGM'nin 3 Bin 477 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı
OGM'nin 3 Bin 477 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı
Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Bakan Açıklama Yaptı
Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Bakan Açıklama Yaptı
Bakan Kurum: Umudu yeniden canlandırıyoruz
Bakan Kurum: Umudu yeniden canlandırıyoruz
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 58 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 58 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
TCDD Tren Makinisti Kursuna 140 Kursiyer Alacak
TCDD Tren Makinisti Kursuna 140 Kursiyer Alacak
Emniyet Personeline Kınama Cezası Hükmü İptal Edildi
Emniyet Personeline Kınama Cezası Hükmü İptal Edildi
16 İlde Siber Suç Operasyonu: 171 Şüpheli Yakalandı
16 İlde Siber Suç Operasyonu: 171 Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Zonguldak'ta FETÖ Operasyonu: Yarbay Tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ Operasyonu: Yarbay Tutuklandı
Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Kalkanı Zorunlu Hale Geldi
Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Kalkanı Zorunlu Hale Geldi
Sarıyer'de Anaokulu Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu
Sarıyer'de Anaokulu Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu
KİPTAŞ ve İSTAÇ Başkanları tutuklandı
KİPTAŞ ve İSTAÇ Başkanları tutuklandı
Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Şartları
Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Şartları
Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Ölü Bulundu
Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Ölü Bulundu
Isparta'da ormanlara giriş yasağı
Isparta'da ormanlara giriş yasağı
Sivas'ta Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sivas'ta Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bingöl'de 3,9 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Bingöl'de 3,9 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı Kesinleşti
Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı Kesinleşti
Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye
Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı
Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem
Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem
Erdoğan: Yetkisini Kötüye Kullananın Gözünün Yaşına Bakmayız
Erdoğan: Yetkisini Kötüye Kullananın Gözünün Yaşına Bakmayız
'Ağzını yırtarız' diyen Özel'e Eski Çatalca Müftüsünden yanıt
'Ağzını yırtarız' diyen Özel'e Eski Çatalca Müftüsünden yanıt
Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor
Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

İzmir Büyükşehir'de 23 bin işçi greve çıkıyor

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerin yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 15:37, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 15:39
Yazdır
İzmir Büyükşehir'de 23 bin işçi greve çıkıyor

Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, halay çekti ve çeşitli sloganlar attı.

Burada açıklama yapan Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, toplu iş sözleşmesini masada bitirmek için 150 gündür ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini kamuoyuna yanlış aktararak işçiyi halkla karşı karşıya getirdiğini savunan Topal, "Belediyeden hiçbir zaman haksız bir talepte bulunmadık. Gelinen nokta ortada. Yarın geceden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 23 bin kişi greve çıkacak ve çok enteresan bir durum var. Çok rahatlar, sanki burada değil Manisa'da, Denizli'de greve çıkıyoruz. Kamuoyunda sürekli bizi suçladıkları için bu durum bu saatten nasıl ifade edecekler bizde merakla bekleyen tarafız." diye konuştu.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hala sonuç alınamadığını ifade etti.

Belediyenin sefalet ücreti dayattığını ileri süren Gül, şunları kaydetti:

"Belediye emekçileri kaymakam ve valilerden daha fazla ücret talep ediyor, şeklinde gerçek dışı söylemlerle bizleri İzmir halkıyla karşı karşıya getirmek istenmekte, emeğimiz ve onurumuz üzerinden algı yaratılmaktadır. Şayet çarşamba gecesine kadar bu toplu sözleşme imzalanmazsa sorumluluk biz çalışanlarda değil, emekçilerin alın teriyle dalga geçenlerdedir. Perşembe günü sabahtan başlayan ulaşım ve tüm hizmetler dahil olmak üzere grevde olacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber