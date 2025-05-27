Dışişleri Bakanlığı 2025'te de meslek memuru alacak: YDS belgesi önemli
Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılında 97 meslek memuru alımı yapmış ve sonuçlar geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılında da yeni meslek memurluğu ilanı yayımlayacağını ve yabancı dil belgesinin hazır bulundurulması gerektiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılının Aralık ayında 97 meslek memuru alımı için ilana çıkmıştı. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki bilgilendirmesine göre, 2025 yılı içerisinde de yeni meslek memuru alım ilanı yayımlanacak. Yapılan açıklamada sınava girmeyi düşünen adayların yabancı dil belgesini hazır bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi.
Yabancı dil puanı olmayan adaylar için 2025-YDS tarihi kritik
Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu sınavına başvurmak isteyen adayların, YDS/e-YDS sınavlarından ya da eşdeğer uluslararası sınavlardan geçerli puan almış olmaları gerekiyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2025-YDS/1 İngilizce sınavı 5 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Henüz geçerli bir dil puanı olmayan adayların bu sınava girerek puan almaları tavsiye ediliyor.
YDS için geçerli eşdeğer yabancı dil sınavları
2024 yılı ilanında geçerli kabul edilen eşdeğer yabancı dil sınavları şu şekilde açıklanmıştı:
İngilizce: TOEFL iBT, PTE Akademik, Cambridge C1 Advanced, Cambridge
C2 Proficiency
Almanca: TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, Goethe-Institut
Fransızca: DELF & DALF
İtalyanca: CELI
İspanyolca: DELE
Rusça: TORFL
Adayların bu sınavlardan alacakları puanların, Dışişleri Bakanlığı'nın ilan edeceği başvuru süresi bitimine kadar edinilmiş olması gerekiyor.
Diplomat adaylarına duyurulur!T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 27, 2025
Temmuz ayında açılması planlanan Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı başvuru dönemi için yabancı dil belgenizi hazır bulundurmayı unutmayın!#DışişleriBakanlığı #DiplomatAlımı #Kariyer #Diplomasi #KamudaKariyer pic.twitter.com/SZlDONHfqP