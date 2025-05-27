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Erdoğan: Belediyelerdeki sorunlara neşter vurmanın vakti geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Muhalefet belediyeleri borç içerisindedir. Birçok belediyede tali ihtiyaçlar asli ihtiyaçların önüne geçmiştir. Burada ciddi bir sorun var demektir. Belediye başkanlığı yaptım İstanbul'da açık ve net söylüyorum personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşamaz aşmamalıdır. Böyle bir hatayı bizim arkadaşlarımız yapsa tavrımız değişmez. Bu sorunlara neşter vurulmasının vakti geldi." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 16:06, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 16:37
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Erdoğan: Belediyelerdeki sorunlara neşter vurmanın vakti geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Malumunuz bugün 27 Mayıs'tın 65. yıl dönümü. Menderes'i Polatkan'ı Zorlu'yu idam sehpasına götüren sürecin de başlangıcıdır 27 Mayıs. 65 senedir milletimizin kalbindeki yaradır. Demokrat partinin iktidara gelmesi ile milletin uğradığı zulüm sona ermiştir. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar, barajlar inşa eden, imam hatip okulları, Kur'an kursları açan Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

27 Mayıs, demokrasi ve kalkınma atılımlarının tam anlamıyla kesintiye uğratılmasıdır. 27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir.

"Darbe anayasası utancından milletimizi kurtaracağız"

27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz kurtulmadı. O gece aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu.

Nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız.

Yeni ve sivil bir anayasa üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacak. Yeni anayasayı demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız.

"Yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz"

Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz.Türkiye'yi darbe anayasası'ndan kurtaracağız.

"Terörsüz Türkiye çalışmalarında kritik bir eşiği daha aştık"

MHP'nin saygıdeğer genel başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışıyla olgunlaşan Terörsüz Türkiye çalışmalarında kritik bir eşiği daha aştık. Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Şurası bir gerçek; her yeni aşamayla birlikte hem ümitlerimiz hem de yükümüz artmaktadır.

Muhalefet belediyeleri borç içerisindedir. Birçok belediyede tali ihtiyaçlar asli ihtiyaçların önüne geçmiştir. Burada ciddi bir sorun var demektir. Belediye başkanlığı yaptım İstanbul'da açık ve net söylüyorum personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşamaz aşmamalıdır. Böyle bir hatayı bizim arkadaşlarımız yapsa tavrımız değişmez. Bu sorunlara neşter vurulmasının vakti geldi.

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