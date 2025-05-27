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Hindistan'ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu!

Hindistan'ın Türkiye'ye karşı başlattığı boykot, ülkemizdeki lüks Hint düğünlerini olumsuz etkiledi. Milyonlarca dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 16:35, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 17:00
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Hindistan'da Türkiye'ye karşı başlatılan boykot, milyon dolarlık Hint düğünü pazarını da olumsuz etkiledi. Yapılması planlanan bazı düğünler iptal edildi.

1 milyar 480 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da, her yıl binlerce düğün yurt dışında gerçekleştiriliyor. Milyon dolarlık bütçelerle yapılan Hint düğün organizasyonlarında Türkiye, son yıllarda yaptığı tanıtımlarla önemli bir pay almaya başlamıştı. Yaklaşık 10 yıldır yapılan tanıtımlarla Hint düğün pazarında Türkiye'yi tercih edenlerin sayısı artmıştı. Ancak bu yıl, boykot nedeniyle pazarda bir gerileme yaşandı.

Boykotun Etkileri ve Turizm Sektörüne Yansımaları

Turizmci Hamit Kuk, Hindistan'daki birçok firmanın Türkiye'yi boykot etmeye başladığını belirtti. Kuk, "Turizm sektörü de haliyle bundan nasibini almaya başladı. Özellikle son dönemde 2-3 tane düğün organizasyonu iptal edildi. Hindistan pazarında biliyorsunuz düğün organizasyonu çok şaşalı geçiyor. Milyonlarca dolarlık düğün organizasyonları oluyor. Türkiye'de Hindistan düğün pazarından ciddi bir pay almaya başladı. Yaklaşık 70 milyon ile 150 milyon dolar arasında değişen düğün organizasyonları oluyordu. Bu sene biraz sıkıntı var, önümüzdeki dönemde işin nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

İptal Edilen Düğünler ve Gelecek Beklentileri

  • Kuk, "Şu ana kadar firmalardan öğrendiğimiz kadarıyla 2 düğün organizasyonu iptal edildi. Bir düğünün de iptal olup olmadığı konusunda da tam netlik kazanmadı.
  • İleriye dönük yeni düğün organizasyonları maalesef şu anda firmalarımız tarafından alınamıyor.
  • İnşallah bu geçici bir durum olur ve uzun sürmez" ifadelerini kullandı.


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