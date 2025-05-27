Türkiye'nin En Değerli Markaları: THY Yine Zirvede!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı. THY, son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 1 milyar 645 milyon dolar ile Arçelik, üçüncü sırada ise 1 milyar 240 milyon dolar ile İş Bankası bulunuyor.

En Değerli Türk Markaları Sıralaması

THY: 2 milyar 266 milyon dolar

2 milyar 266 milyon dolar Arçelik: 1 milyar 645 milyon dolar

1 milyar 645 milyon dolar İş Bankası: 1 milyar 240 milyon dolar

1 milyar 240 milyon dolar Vestel: 928 milyon dolar

928 milyon dolar Ford Otosan: 905 milyon dolar

905 milyon dolar Ziraat Bankası: 875 milyon dolar

875 milyon dolar LC Waikiki: 828 milyon dolar

828 milyon dolar Garanti BBVA: 721 milyon dolar

721 milyon dolar Yeni Rakı: 590 milyon dolar

590 milyon dolar Vakıfbank: 386 milyon dolar

Yeni Markalar ve Toplam Değer

Togg, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 179 milyon dolarlık değeriyle listede yerini korudu. Bu yıl listeye 24 yeni marka dahil oldu. Bunlar arasında Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü bulunuyor.

Toplam Marka Değeri ve Sektörel Gelişmeler

125 markanın toplam değeri, geçen yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldi. Markalı yurt dışı satışlarını başarıyla sürdüren LC Waikiki, Mavi ve Koton gibi hazır giyim markalarının değeri artıyor. Bu durum sektörde markalaşmanın önemini de yansıtıyor.

Sektörel Dönüşüm ve Yeni Eğilimler

Muhterem İlgüner'in değerlendirmesine göre; mobilite ve yazılım markaları listede artarak yer bulmaya başladı. Bu durum yapısal dönüşümün işareti olarak görülmeli. Ayrıca Türk markalarının küresel kabul görmesi sonucu ASELSAN ve TUSAŞ gibi havacılık ve savunma sanayisi markalarının değerleri yükseliyor.

Türkiye'nin En Değerli İlk 20 Markası (2025)

Brand Finance'ın araştırmasına göre Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2025 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle;