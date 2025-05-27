Türkiye'nin İlk Yüzer Platformu Osman Gazi'den Doğal Gaz Hamlesi

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yeni dönemin adı: Osman Gazi, Rota: Karadeniz, Hedef: Tam Bağımsız Türkiye! Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak." ifadelerine yer verildi.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Toplam 140 kişilik personel kapasitesi bulunan platformun maksimum gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak hesaplanıyor. Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu ise 161 kilometre olarak belirlendi. Platformda işlenen gaz, bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

Osman Gazi Platformunun Yolculuğu ve Özellikleri

26 Eylül 2024 'te Çanakkale'de bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alındı ve yaklaşık 8 ay burada kaldı.

'te Çanakkale'de bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alındı ve yaklaşık burada kaldı. Tersanedeki faaliyetlerini tamamlayan Osman Gazi, 29 Mayıs 'ta İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçecek.

'ta İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak.

ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak. Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek ve geçiş esnasında platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik edecek.

sürecek ve geçiş esnasında platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik edecek. Platformun, 1 Haziran 2025'te Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.



