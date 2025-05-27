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Memurların Toplu Sözleşme Görüşmesi Öncesi Önemli Gelişme

Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Memur-Sen, Kültür Sanat kolundaki yetkisini kaybetti. Resmi rakamlar Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 17:48, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 17:49
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Memurların Toplu Sözleşme Görüşmesi Öncesi Önemli Gelişme

Memurların toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Memur-Sen, önceki yıllarda 11 hizmet kolunda yetkili sendika konumundaydı. Ancak bu yıl, bir hizmet kolundaki yetkisini kaybedecek. Kültür Sanat hizmet kolunda yetki, Kamu Sen'e bağlı Türk Kültür Sanat Sen'e geçti.

Kültür Sanat Hizmet Kolunda Sendika Üye Sayıları

  • Türk Kültür Sanat Sen: 6 bin 858
  • Kültür Memur Sen: 6 bin 829

Resmi Sonuçların Açıklanması

Resmi sayılar, Temmuz ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanacak.


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