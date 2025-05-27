Türk Kültür Sanat-Sen Yetkiyi Aldı

Türk Kültür Sanat-Sen, kamu çalışanlarının kültür ve sanat alanındaki temsilcisi olarak, bu yıl ilk kez yetkili sendika olma başarısını elde etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bu önemli başarıyı teşkilatın inancı, kararlılığı ve özverili çalışmasıyla açıklarken, sendikanın kamu çalışanları ve kültür-sanat camiasındaki temsil gücünün daha da artacağını vurguladı.

Kültür Sanat Alanında Bir İlk: Türk Kültür Sanat-Sen Yetkili Oldu

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini savunurken, aynı zamanda milletimizin kültür ve sanat değerlerine sahip çıkma bilinciyle hareket eden Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Kültür Sanat-Sen, bu yıl ilk kez yetkili sendika olma başarısını göstermiştir.

Bu gurur verici başarı, özverili bir teşkilat çalışmasının, kararlılığın ve inancın sonucudur. Türk memurunun sesi, kültür ve sanat camiasındaki temsil gücümüz bu yetkiyle birlikte daha da gür çıkacaktır.

Türk Kültür Sanat-Sen'in bu anlamlı başarısında, Genel Başkan Uğur Yıldırım nezdinde tüm yönetim kurulunu tebrik ediyor, emeği geçen teşkilat mensuplarımıza, şube yönetimlerimize ve kıymetli üyelerimize gönülden teşekkür ediyoruz.

Bu yetki; sadece bir rakamın, bir tablonun değil, inancın, sadakatin ve mücadelenin zaferidir.

Türkiye Kamu-Sen olarak, aynı kararlılıkla Türk memurunun yanında olmaya, milletimizin değerlerini yaşatmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz.

"Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız" diyen yüreklerle nice başarılara birlikte yürümek dileğiyle... İfadelerini kullandı.

Genel Başkan Kahveci'nin konuya ilişkin X paylaşımı şöyle:

Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Uğur Yıldırım konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı: Genel Yetki Türk Kültür Sanat-Sen'de! 6858 üyeyle, sadece 29 farkla elde ettiğimiz bu büyük başarı; inancın, emeğin ve birlikte yürümenin gurur verici bir sonucudur.

'Bu tarihi başarıda payı olan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum'

Başta fedakar üyelerimiz olmak üzere; işyeri temsilcilerimize, il başkanlarımıza, şube yöneticilerimize, şube başkanlarımıza ve genel merkez yöneticilerimize ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum.

Bu yetki, sadece bir sayının ötesinde; Türk kültürüne, sanatına ve sendikal mücadeleye adanmış bir iradenin ifadesidir.

Birliğimizden aldığımız güçle, daha büyük hedeflere birlikte yürüyeceğiz.

Teşekkürler Türk Kültür Sanat-Sen ailesi! Teşekkürler Türkiye Kamu-Sen!

Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Yıldırım'ın X Paylaşımı: