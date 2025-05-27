Tarım Cebimde Uygulamasıyla Kurbanlık Bilgileri Elinizde!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, vatandaşların kurbanlık hayvanların bilgilerine kolayca ulaşabileceği uygulamadan bahsetti. Bakan Yumaklı;"Telefonlarınıza yükleyeceğiniz Tarım Cebimde uygulamasında yer alan küpe numarası sorgulama özelliği sayesinde kurbanlıkların tüm bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz." dedi.

Tarım Cebimde Uygulaması ile Kolay Sorgulama

Küpe numarası sorgulama özelliği ile kurbanlıkların tüm bilgilerine erişim sağlanabiliyor.

özelliği ile kurbanlıkların tüm bilgilerine erişim sağlanabiliyor. Uygulama, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmesine yardımcı oluyor.

Bakanlığın Aldığı Tedbirler

Yumaklı, "Halkımızın kurban ibadetini sağlıklı ve gönül rahatlığıyla yerine getirebilmesi için Bakanlık olarak tüm tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.



