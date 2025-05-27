AVM önünde kadınlar tekme tokat kavga etti

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Forum AVM'nin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kadın yere düştü, o sırada 3 kadın ise tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Güvenlik görevlileri ile polis kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.