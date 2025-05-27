İBB Başkanvekili Aslan adliyede tehditler savurdu: Yakarım ortalığı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 4. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanlarının işlemlerinin sürdüğü Çağlayan Adliyesi'ne gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, güvenlik engeline takılınca "Yakarım bak ortalığı" diyerek tehditler savurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 22:13, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 23:22
İBB'ye yönelik 4. dalga yolsuzluk operasyonunda aralarında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü'nün de bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmıştı. Karar öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan de bilgi almak istedi.
Aslan'ın güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmeyince ortam gerildi. Aslan, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklinde tehditlerde bulundu. Ardından Aslan'ın geçişine izin verildi.