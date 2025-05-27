Miras tartışmasında kardeşini öldüren şahıs tutuklandı

Olay, dün Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail K. (56) ile F.K (59) isimli iki kardeşin arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle abi F.K., tüfekle kardeşi İsmail K'ya ateş etti. İsmail K. kanlar içinde yerde kalırken, ağabey ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail K. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.