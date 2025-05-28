Mülki İdare Amirleri Yönetmeliğinde İlçe Sınıfları Yeniden Düzenlendi

MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan ilçe sınıflarını düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

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