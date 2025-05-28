Valilik ve Üst Kademe Kamu Yöneticiliği Atamalarına İlişkin Kararlar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2025/203 ve 2025/204 sayılı kararlarla Tunceli, Bilecik Valiliklerine yeni atamalar yapıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda üst kademe yöneticilik görevlerine de yeni isimler getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 00:10, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 00:14
ATAMA KARARLARI
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine, Tunceli Valisi Bülent TEKBIYIKOGLU,
- Tunceli Valiliğine, Bilecik Valisi Şefik AYGÖL,
- Bilecik Valiliğine, İstanbul-Beykoz Kaymakamı Faik Oktay SÖZER, atanmıştır.
Ekli listede yer alan İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşu üst kademe kamu yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.