Vergi Denetim Kurulu 10 Bin Mükellefi Yakından İzliyor
Vergi Denetim Kurulu 10 Bin Mükellefi Yakından İzliyor
Şanlıurfa'da Polisle Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Yakalandı
Şanlıurfa'da Polisle Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Yakalandı
Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: AFAD İlk Verileri Açıkladı
Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: AFAD İlk Verileri Açıkladı
Ayvalık Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı
Ayvalık Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı
Hava sıcaklıkları 7-8 derece düştü
Hava sıcaklıkları 7-8 derece düştü
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif, Genel Kurulda
660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif, Genel Kurulda
Elemansızlığa Dayanamadı: 58 Yıllık Köfteci Kepenk İndirdi
Elemansızlığa Dayanamadı: 58 Yıllık Köfteci Kepenk İndirdi
DMM: Hastanede Evlilik Cüzdanı Zorunluluğu Yok!
DMM: Hastanede Evlilik Cüzdanı Zorunluluğu Yok!
TBMM'de Başkanlık Seçimi Süreci ve Adaylık Başvuruları Başlıyor
TBMM'de Başkanlık Seçimi Süreci ve Adaylık Başvuruları Başlıyor
Tarım Cebimde Uygulamasıyla Kurbanlık Bilgileri Elinizde!
Tarım Cebimde Uygulamasıyla Kurbanlık Bilgileri Elinizde!
500 sanayi kuruluşunun 156'sı zarar açıkladı
500 sanayi kuruluşunun 156'sı zarar açıkladı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Kayyum atandı
Ali Yalçın: 4+4+4'ün revizyonu ile ilgili ön çalışma yapıyoruz
Ali Yalçın: 4+4+4'ün revizyonu ile ilgili ön çalışma yapıyoruz
Memurların Toplu Sözleşme Görüşmesi Öncesi Önemli Gelişme
Memurların Toplu Sözleşme Görüşmesi Öncesi Önemli Gelişme
Osman Gazi, Karadeniz'deki Doğal Gaz Üretimini 2 Katına Çıkaracak
Osman Gazi, Karadeniz'deki Doğal Gaz Üretimini 2 Katına Çıkaracak
Türkiye'nin En Değerli Markaları: THY Yine Zirvede!
Türkiye'nin En Değerli Markaları: THY Yine Zirvede!
407 mahalle ve köyde 1 Haziran'da sandığa gidilecek
407 mahalle ve köyde 1 Haziran'da sandığa gidilecek
Erdoğan: Belediyelerdeki sorunlara neşter vurmanın vakti geldi
Erdoğan: Belediyelerdeki sorunlara neşter vurmanın vakti geldi
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek
Ticaret Bakanlığı'ndan Anne Sütü Satışına Yasak!
Ticaret Bakanlığı'ndan Anne Sütü Satışına Yasak!
Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir
Devlet Bahçeli: Ülkücü Şehitler Kahramanlık Timsalidir
Rekabet Kurulu'ndan 4 Firmaya Yüksek İdari Para Cezası
Rekabet Kurulu'ndan 4 Firmaya Yüksek İdari Para Cezası
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Darbe Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Darbe Açıklaması
OGM'nin 3 Bin 477 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı
OGM'nin 3 Bin 477 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı
Bakan Kurum: Umudu yeniden canlandırıyoruz
Bakan Kurum: Umudu yeniden canlandırıyoruz
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 58 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 58 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
TCDD Tren Makinisti Kursuna 140 Kursiyer Alacak
TCDD Tren Makinisti Kursuna 140 Kursiyer Alacak
Emniyet Personeline Kınama Cezası Hükmü İptal Edildi
Emniyet Personeline Kınama Cezası Hükmü İptal Edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: AFAD İlk Verileri Açıkladı

Bolu'da gece yarısı yaşanan 3,9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın açıkladığı verilere göre sarsıntı şehir merkezi ve çevresinde hissedildi. Vatandaşlar deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 07:42, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 09:00
Yazdır

Bolu'da gece yarısı meydana gelen şiddetli deprem sonrası AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sarsıntı haberleri, vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak Bolu merkezli yaşanan bu deprem, şehirde ve çevre ilçelerde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı ve gece uykularından uyandılar. İşte Bolu'daki depremin detayları ve ilk veriler:

Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre, Bolu'da saat 01.13 sularında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 8,15 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi. Sarsıntı, şehir merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi ve birkaç saniye boyunca etkili oldu.

Vatandaşların Yaşadıkları

  • Gece uykuda yakalanan vatandaşlar, sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşadı.
  • Deprem anında yaşadıklarını anlatan Bahadır İnce, "5-6 saniye sürdü. Biraz salladı, biter bitmez dışarıya attık kendimizi. Daha önce burada bir deprem daha yaşadım, o kadar değildi bu" dedi.

Bolu'da yaşanan bu deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, vatandaşlar tedirginlik yaşamaya devam ediyor. AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre, depremin etkisi kısa süreli oldu ancak şehirde hissedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber