Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: AFAD İlk Verileri Açıkladı

Bolu'da gece yarısı meydana gelen şiddetli deprem sonrası AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sarsıntı haberleri, vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak Bolu merkezli yaşanan bu deprem, şehirde ve çevre ilçelerde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı ve gece uykularından uyandılar. İşte Bolu'daki depremin detayları ve ilk veriler:

Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre, Bolu'da saat 01.13 sularında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 8,15 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi. Sarsıntı, şehir merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi ve birkaç saniye boyunca etkili oldu.

Vatandaşların Yaşadıkları

Gece uykuda yakalanan vatandaşlar, sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşadı.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Bahadır İnce, "5-6 saniye sürdü. Biraz salladı, biter bitmez dışarıya attık kendimizi. Daha önce burada bir deprem daha yaşadım, o kadar değildi bu" dedi.

Bolu'da yaşanan bu deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, vatandaşlar tedirginlik yaşamaya devam ediyor. AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre, depremin etkisi kısa süreli oldu ancak şehirde hissedildi.