Vergi Denetim Kurulu 10 Bin Mükellefi Yakından İzliyor

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, vergi beyanları ile gelir ve harcama düzeyleri arasında uyumsuzluk tespit edilen 10 bin mükellefi mercek altına aldı. Yapılan resmi açıklamada, bu kişilerin "Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı" kapsamına alındığı belirtildi. Bu program, yüksek gelir grubundaki mükelleflerin vergiye uyumunu artırmayı ve vergi kaybını önlemeyi amaçlıyor. Vergi Denetim Kurulu, ileri analiz teknikleriyle mükelleflerin mali hareketlerini yakından takip edecek. Yetkililer, vergi adaletinin sağlanması için yüksek gelirli kesimlerdeki şeffaflık ve uyumun artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı

2023-2024 döneminde büyük şirketlerin ortakları arasında yer almasına rağmen Gelir Vergisi beyannamesi vermeyen ve mali profiliyle beyanları örtüşmeyen 10 bin kişi özel denetim programına dahil edildi.

büyük şirketlerin ortakları arasında yer almasına rağmen Gelir Vergisi beyannamesi vermeyen ve mali profiliyle beyanları örtüşmeyen özel denetim programına dahil edildi. Program kapsamında, vergi beyanları ile gelir ve harcama düzeyleri arasındaki uyumsuzluklar ileri analiz teknikleriyle incelenecek.

Vergi Denetim Kurulu, yüksek gelir grubundaki mükelleflerin mali hareketlerini yakından takip edecek.

Vergi Adaletinde Şeffaflık ve Uyum

Yetkililer, vergi adaletinin sağlanması için yüksek gelirli kesimlerde şeffaflık ve uyumun artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, vergi kaybının önlenmesi ve mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından büyük önem taşıyor.