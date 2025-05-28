9 İlde Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 144 Gözaltı

9 ilde gerçekleştirilen "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik operasyonlarda, banka hesaplarında 8,3 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 89'u tutuklanırken, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğerlerinin işlemleri halen devam ediyor. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütüldü. İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonları düzenlendi.

Operasyonların Detayları

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek

Sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşları dolandırmak

Sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak

İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek

Sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktarmak

Ele Geçirilenler ve Soruşturmalar

Operasyonlar sonucunda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."