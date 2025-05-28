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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü için Laçın'ı ziyaret etti. Heyetinde bakanlar ve parti temsilcileri de bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 08:42, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 09:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Heyette Yer Alan İsimler

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

Ziyaretin Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin 2. toplantısı gerçekleştirilecek.

Kültürel ve Resmi Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılacak ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine iştirak edecek.

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