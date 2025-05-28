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Elazığ'da Silahlı Saldırı: 8 Kişi Yaralandı

Elazığ Ulukent Mahallesi'nde bir iş yeri önünde silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Polis şüphelileri arıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 10:23, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 10:32
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Elazığ'da Silahlı Saldırı: 8 Kişi Yaralandı

Elazığ'da meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde dün gece bir iş yeri önünde oturanlara, seyir halindeki bir araçtan silahla ateş açılmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan E.A, Ö.M, Y.B, C.Ç, M.F.A, N.R.P, E.B. ve G.B. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın Detayları

  • Seyir halindeki bir araçtan iş yeri önünde oturanlara silahla ateş açıldı.
  • Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Toplamda 8 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.
  • Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
  • Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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