Burdur'da Rüşvet Soruşturmasında Göç İdaresi Çalışanına Tutuklama
Burdur'da yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ikamet etmeyen yabancı uyruklulara usulsüz şekilde ikamet izni düzenleyen memur ve aracı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, altın, döviz ve Türk lirası ele geçirilirken, rüşvetle elde edilen paraya ve araca el konuldu. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burdur'da ikamet etmeyen yabancı uyruklu kişilere "ikamet izni" düzenleyip rüşvet aldığı tespit edilen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde çalışan bir görevli ile aracılık yapan bir şüpheli tutuklandı. Olay, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, İl Göç İdaresi'nde görevli A.D.'nin, S.A.K.'nin getirdiği ve Burdur'da ikamet etmeyen yabancı uyruklulara işlem yapıp ikamet izni düzenlediği, bu yöntemle rüşvet aldığı belirlendi.
Operasyonun Detayları
Dört ay süren teknik ve fiziki takip sonrası gerçekleştirilen operasyonda A.D., S.A.K., B.A.K., D.Ü. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 39,9 gram altın, 6 bin 200 TL ve 5 bin 730 dolar ele geçirildi. Ayrıca, rüşvet olarak alındığı belirlenen yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'nin bulunduğu banka hesaplarına bloke konuldu.
Adli Süreç ve Sonuçlar
- Rüşvet suçu kapsamında elde edilen para ile alındığı değerlendirilen araca tedbir kararı uygulandı.
- Burdur Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheliden A.D. ve S.A.K. tutuklandı.
- Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.