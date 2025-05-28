Türk Hava Yolları Take-Off Cadet Programı ile Pilotluk Fırsatı

Türkiye'nin Bayrak Taşıyıcı Havayolu Markası olan Türk Hava Yolları ile kariyerinizde uçuşa hazır mısınız? Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı) programı, yeni mezunlara Türk Hava Yolları'nda güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunar. Bu program, hızla gelişen hava yolu taşımacılığında artan pilot ihtiyacını karşılamak ve geleceğin başarılı pilotlarını yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylar, 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde veya iş ortaklarının yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren tip eğitimine dahil olurlar.

Genel Koşullar

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

olmak veya olmak, En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

(örgün veya açık öğretim) olmak, Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.

istenmektedir. Lisans eğitiminde geçirilen süre 6 yıl 1 ayı (hazırlık okuyanlar için 7 yıl 1 ayı ) aşmamalıdır.

(hazırlık okuyanlar için ) aşmamalıdır. 31.12.2004 'ten önce ve 01.01.1995 'ten sonra doğmuş olmak,

'ten önce ve 'ten sonra doğmuş olmak, Boy uzunluğu 160 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmamak ve beden-kitle endeksi (20-30 aralığında) uygun olmak,

160 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmamak ve beden-kitle endeksi (20-30 aralığında) uygun olmak, Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibarıyla en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

veya eğitim başlangıç tarihi itibarıyla en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek, Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce görev aldığı kuruluşlardan fesih, devamsızlık, sağlık, disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılmamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)

Yabancı Dil (İngilizce) Koşulu

Başvuru tarihi itibarıyla son 2 yıl içinde aşağıdaki İngilizce sınavlarından birinden istenen minimum puanı belgelemek:

TOEFL Home Edition, IELTS Online ve PTE Online sınavları kabul edilmemektedir.

Dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, Türk Hava Yolları tarafından yapılacak online İngilizce testinde başarılı olmaları koşuluyla, İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. İngilizce testinden başarılı olsalar dahi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi öncesi belirtilen dil belgelerinden birini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sağlık Koşulları

Türk Hava Yolları tarafından belirlenen sağlık kriterlerine uygun olmak gerekmektedir.Daha fazla bilgiye ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Aranan Nitelikler

Güçlü iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

Sorun çözme ve karar verme yetkinliği gelişmiş olmak,

Durumsal farkındalık düzeyi yüksek ve duygu durum kontrolü gelişmiş olmak,

Temel havacılık bilgisine sahip olmak.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

İlanımız 11.07.2025 saat 15:00'da yayından kaldırılacaktır.

Adayların ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında başvuru kabul edilmemektedir.

Belgelerin uygunluğu kontrol edilecek ve koşulları sağlayan adaylar sürece devam edebilecektir.

Take-Off Cadet Değerlendirme Süreçleri

Online Belge Kontrolü

Online İngilizce Testi: Dil belgesi bulunan adaylar psikometrik test değerlendirmelerine davet edilir; dil belgesi olmayanlar online İngilizce testine katılır.

Dil belgesi bulunan adaylar psikometrik test değerlendirmelerine davet edilir; dil belgesi olmayanlar online İngilizce testine katılır. Psikometrik Test Değerlendirmeleri: İngilizce testi sürecini başarıyla tamamlayan adaylar yaklaşık 3 hafta içinde psikometrik testlere planlanır.

İngilizce testi sürecini başarıyla tamamlayan adaylar yaklaşık 3 hafta içinde psikometrik testlere planlanır. Yetkinlik Değerlendirmesi: Psikometrik testleri başarıyla tamamlayan adaylar yaklaşık 2 hafta içinde yetkinlik değerlendirmesine alınır.

Psikometrik testleri başarıyla tamamlayan adaylar yaklaşık 2 hafta içinde yetkinlik değerlendirmesine alınır. İnsan Kaynakları ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü: Yetkinlik değerlendirmesini başarıyla tamamlayan adaylar yaklaşık 2 hafta içinde bu aşamaya alınır.

Yetkinlik değerlendirmesini başarıyla tamamlayan adaylar yaklaşık 2 hafta içinde bu aşamaya alınır. Ön Değerlendirme Muayenesi: Sağlık kriterleri uygunluğunun yüz yüze değerlendirilmesi yapılır.

Sağlık kriterleri uygunluğunun yüz yüze değerlendirilmesi yapılır. Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik): İşe giriş muayenesi son değerlendirme aşamasıdır.

İşe giriş muayenesi son değerlendirme aşamasıdır. İş Teklifi: Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara mail yoluyla iş teklifi yapılır.

Adaylarımızın Dikkatine

Süreçlerde gerek duyulması halinde değişiklik yapılabilmektedir.

Aynı süreçten iki defa olumsuz olan adaylar tekrar başvuru yapamaz (İngilizce testi hariç).

Süreçlerden ilk defa olumsuz olan adaylar bir sonraki ilana tekrar başvuru yapabilirler.

Yetkinlik Değerlendirmesi olumlu olan adaylara dil belgesi temin etmeleri için ortalama bir ay süre verilir.

Başvuru ve özgeçmiş oluşturma kılavuzuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.