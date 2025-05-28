Yeni Anayasa Komisyonu Üyeleri ve Çalışma Takvimi Belli Oldu

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonun üyeleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun, yaz boyunca çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." açıklamasında bulundu. Komisyonun kurulmasına yönelik karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

Komisyonun Üyeleri ve Çalışma Takvimi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda;

başkanlığında oluşturulan komisyonda; AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ,

, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ,

, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ,

, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ,

, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alacak.

Komisyonun ilk toplantısını en kısa zamanda yapması ve yaz boyunca çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca, komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.

"Türkiye Yüzyılı'nın Anahtarı Yeni Anayasadır"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koydu. Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verildi.

Yeni Anayasanın Temel Kodları

20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacak

Yüksek standartlı demokrasi

Güvenceli özgürlükler

Hukukun üstünlüğü

Yeni anayasanın bu temel kodlarla hazırlanacağı vurgulandı.