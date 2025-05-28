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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Seyfi Beyaz Tahliye Edildi

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade sonrası adli kontrolle tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 11:36, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 11:44
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Seyfi Beyaz Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer alıyor.

Yolsuzluk Soruşturmasının Detayları

  • Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.
  • İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Beyaz'ın "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Soruşturmanın Kapsamı

  • Suç örgütü yöneticisi olmak
  • Suç örgütüne üye olmak
  • İrtikap
  • Rüşvet
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
  • İhaleye fesat karıştırmak

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