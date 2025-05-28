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Beyoğlu'nda usulsüz çakar kullanımına 136 bin 165 lira ceza

İstanbul Beyoğlu'nda, aracında usulsüz çakar tertibatı bulunan sürücüye 136 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 12:24, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 12:25
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Beyoğlu'nda usulsüz çakar kullanımına 136 bin 165 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta cadde üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsünün yol verme sebebiyle tartışma yaşadığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Sürücülerden E.A'nın olduğu aracında usulsüz çakar tertibatı bulundurduğu tespit edildi.

Yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçlarda, ışıklı ve sesli işaretlerinin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 136 bin 165 lira idari para cezası verildi.

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