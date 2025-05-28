Papara'ya Kayyum Atandı: Şirketten İlk Açıklama Geldi

Yasadışı bahis operasyonu kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığı ve kayyum atanan Papara ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Papara'dan yapılan ilk açıklamada, TCMB'nin ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Şirket, Merkez Bankası'nın bu süreçte aktif rol oynadığını vurguladı.

Papara'dan Yapılan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu süreçte, kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacağı ve ayrıntıların şirket tarafından duyurulacağı bildirildi. Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi gereği, ödeme hizmeti kullanıcılarının fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında olduğu vurgulandı.

Soruşturmanın Detayları

Papara Elektronik Para AŞ 'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı 'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı .

'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi 'nın da bulunduğu . Örgüt lideri ve üyelerine ait 8 şirkete TMSF kayyum atadı .

. Bakan Yerlikaya , soruşturmada MASAK raporuna dikkat çekti.

, soruşturmada dikkat çekti. 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarı bulunduğu belirtildi.

üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve bulunduğu belirtildi. Merkez Bankası, geçici bir süre Papara nezdindeki ödeme işlemlerine limit uygulanacağını ve kullanıcıların Papara'daki fonlarının güvence altında olduğunu açıkladı.

Ek Bilgiler

Faaliyette bulunan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile faaliyet izni kapsamlarına ilgili platformlardan ulaşılabilmektedir. Bu süreçte kullanıcıların haklarının korunmasına yönelik önlemler alınmaya devam etmektedir.