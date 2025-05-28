Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Destekleri Başladı
Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Başvuru ve ödeme detayları haberimizde.
Aile Yılı kapsamında müjdelenen doğum yardımı ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, 163 bin 295 haneye ödemelerin toplu olarak aktarıldığını belirtti. Bakan Göktaş, Samsun'da yaptığı açıklamada, ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını ve ödemelerin annelerin hesabına toplu olarak yatırıldığını ifade etti.
Doğum Yardımı Ödemeleri ve Süreç
Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin başladığını Samsun ziyaretinde duyurdu ve "Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz" dedi.
Kimler Yararlanabilir?
1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler doğum yardımından yararlanabiliyor.
Destek Tutarları
- Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL
- İkinci çocuk için her ay 1.500 TL
- Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL
Doğum yardımı, çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek ve ödemeler doğrudan annelerin hesaplarına yatırılacak.
Başvuru Koşulları
- Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
- Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi şarttır.
- İlk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce başvuru yapılabilir.
Başvuru Yöntemleri
- e-Devlet
- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri