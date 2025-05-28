Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Destekleri Başladı

Aile Yılı kapsamında müjdelenen doğum yardımı ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, 163 bin 295 haneye ödemelerin toplu olarak aktarıldığını belirtti. Bakan Göktaş, Samsun'da yaptığı açıklamada, ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını ve ödemelerin annelerin hesabına toplu olarak yatırıldığını ifade etti.

Doğum Yardımı Ödemeleri ve Süreç

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin başladığını Samsun ziyaretinde duyurdu ve "Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kimler Yararlanabilir?

1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler doğum yardımından yararlanabiliyor.

Destek Tutarları

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL

için tek seferlik İkinci çocuk için her ay 1.500 TL

için her ay Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL

Doğum yardımı, çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek ve ödemeler doğrudan annelerin hesaplarına yatırılacak.

Başvuru Koşulları

Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

olması gerekmektedir. Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi şarttır.

şarttır. İlk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce başvuru yapılabilir.

Başvuru Yöntemleri