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Yurt Dışında Şirket Kurmak İsteyenlere Yeni Alternatif: Macaristan

Kaynak : MN Medya
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Yurt Dışında Şirket Kurmak İsteyenlere Yeni Alternatif: Macaristan

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Yurt dışında iş kurmak isteyen girişimciler için Macaristan, hem vergi avantajları hem de AB pazarına doğrudan erişim gibi stratejik faydalar sunuyor. Süreci profesyonel destekle yürütmek isteyenler için FT Danışmanlık, tüm aşamalarda güvenilir bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor.

Neden Macaristan'da Şirket Kurulmalı?

Macaristan, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak hem ekonomik hem de stratejik avantajlar sunuyor. Başta Budapeşte olmak üzere birçok şehir, düşük vergi oranları ve yatırımcı dostu mevzuat yapısıyla dikkat çekiyor. Macaristan'da bir şirket kurduğunuzda Avrupa Birliği pazarlarına doğrudan erişim sağlarken, aynı zamanda rekabetçi bir maliyet avantajı da elde ediyorsunuz.

Başlıca Avantajlar:

  • %9 Kurumlar Vergisi: Avrupa'daki en düşük oranlardan biri
  • AB üyesi ülke olma avantajı
  • Düşük operasyon maliyetleri
  • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları
  • Hızlı şirket kuruluş süreci (genellikle 2-5 iş günü)

Macaristan'da Şirket Kurma Süreci Nasıl İşler?

FT Danışmanlık tarafından hazırlanan Macaristan'da Şirket Kuruluşu rehberine göre, şirket kurulum süreci oldukça şeffaf ve hızlı ilerliyor. Süreç temel olarak şu adımlardan oluşur:

  1. Şirket Türünün Belirlenmesi: En yaygın tercih edilen şirket türü "Korlatolt Felelsseg Tarsasag" yani KFT (Limited Şirket) modelidir.
  2. Şirket İsminin Tescili: Belirlenen şirket adı Macar Ticaret Sicili'ne kaydedilir.
  3. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Ana sözleşme, vekaletname ve pasaport gibi belgeler noter onayından geçirilir.
  4. Vergi Numarasının Alınması: Kurulan şirkete vergi dairesi tarafından vergi kimlik numarası atanır.
  5. Banka Hesabı Açılması: Şirket için Macaristan'daki bir bankada ticari hesap açılır.
  6. Ticaret Siciline Kayıt: Tüm evraklar tamamlandıktan sonra şirket, resmi olarak Macaristan Ticaret Sicili'ne kaydedilir.

Sık Sorulan Sorular

Türkiye'den Macaristan'a gitmeden şirket kurulabilir mi?

Evet, FT Danışmanlık gibi profesyonel danışmanlık firmaları aracılığıyla tüm işlemler vekaletname ile yürütülebilir. Fiziksel olarak Macaristan'a gitmeden şirketinizi kurabilirsiniz.

Şirket kurmak için oturma izni gerekir mi?

Hayır, Macaristan'da şirket kurmak için oturma izni şart değildir. Ancak şirket kurulduktan sonra oturum başvurusu yapmak mümkündür.

Şirket kurduktan sonra AB'de iş yapabilir miyim?

Evet, Macaristan'da kurduğunuz şirketle AB genelinde ticaret yapabilir, ihalelere katılabilir ve banka işlemlerinizi yürütebilirsiniz.

FT Danışmanlık ile Güvenli ve Hızlı Kurulum Süreci

Macaristan'da şirket kurmak isteyen bireyler için FT Danışmanlık, uçtan uca çözüm sunar. Danışmanlık hizmeti kapsamında şu başlıklar yer alır:

  • Şirket kuruluş işlemleri
  • Vergi danışmanlığı
  • Oturum izni ve vize süreçleri
  • Banka hesabı açılışı
  • Yerel muhasebe desteği

Daha fazla bilgiye ulaşmak ve ücretsiz ön danışmanlık almak için FT Danışmanlık'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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