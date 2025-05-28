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Para Transferlerinde SMS Kodu Zorunluluğu İddialarına Yanıt

İnternet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan para transferlerinde SMS ile çift aşamalı doğrulamanın zorunlu olacağı iddiası asılsız çıktı. Bankacılık kaynakları, mevcut uygulamada sadece şüpheli işlemler için ek güvenlik önlemleri alındığını belirtti. Her EFT işleminde SMS istenmesi söz konusu değil.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 13:15, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 13:16
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Para Transferlerinde SMS Kodu Zorunluluğu İddialarına Yanıt

1 Haziran 2025 itibarıyla, internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan para transferlerinde SMS istenmesinin zorunlu olacağı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Son dönemde, internet ve mobil bankacılık işlemlerinde SMS ile çift aşamalı doğrulamanın zorunlu hale geleceği iddia edilmiştir. Bu iddiaya göre, yalnızca alıcının IBAN bilgilerini girmek yeterli olmayacak ve işlem ancak cep telefonuna gelen onay kodunun girilmesiyle tamamlanabilecektir. Ancak, bu bilgiler doğru değildir ve resmi olarak böyle bir uygulama başlatılmamıştır.

İddiaların Detayları

  • İnternet ve mobil bankacılık işlemlerinde SMS ile doğrulama zorunluluğu getirileceği iddia edildi.
  • Her para transferinde, alıcının IBAN bilgisinin yanı sıra cep telefonuna gelen onay kodunun girilmesi gerekeceği öne sürüldü.

Banka Kaynaklarından Açıklama

"Yeni bir düzenleme ya da talimat gönderilmedi" ifadesiyle, bankacılık kaynakları tarafından konuyla ilgili herhangi bir yeni düzenleme ya da talimatın gönderilmediği belirtilmiştir. Şüpheli işlemler için bankaların ek tedbirler uygulaması talimatı halihazırda yürürlüktedir. Ancak, her EFT işleminde SMS istenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

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