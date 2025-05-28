Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Bağlarını Güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki bağı daha da güçlendireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamızda ve çevresinde pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma kabiliyetimizin gelişmesini zaruret olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Üç ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini vurgulayan Erdoğan, bölgedeki zorluklara karşı dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Üçlü Zirveden Öne Çıkanlar

Ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Laçin Havalimanı'nın açılışı, bölgenin kalkınmasına ve dünya ile entegrasyonuna katkı sağlayacak.

Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi ve beşeri ilişkiler daha da güçlendirilecek.

ve arasındaki tarihi ve beşeri ilişkiler daha da güçlendirilecek. Pakistan-Hindistan arasındaki gerilimin ateşkesle sonuçlanmasından memnuniyet duyuluyor.

arasındaki gerilimin ateşkesle sonuçlanmasından memnuniyet duyuluyor. Türkiye, barış sürecine her türlü katkıyı yapmaya hazır.

Avrasya'nın kesişim noktasında stratejik bir bölgede yer alan ülkeler, dayanışma kabiliyetini artırmayı zaruri görüyor.

Üçlü iş birliğiyle halklara yeni eserler kazandırılması hedefleniyor.

Uluslararası sistemde meşruiyet krizine dikkat çekiliyor.

Gazze İçin Çağrı

"Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur." diyen Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail üzerinde baskının artırılması çağrısında bulundu. Erdoğan, Gazze'de insanların haklarını savunmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin Barışa Katkısı

Türkiye, bölgede barışın sağlanması için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü iş birliğinin daha ileriye taşınacağını ve önemli konularda fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.