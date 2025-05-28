A Milli Takım'ın ABD ve Meksika Maçları Kadrosu Açıklandı!
A Milli Takım, 7 Haziran'da ABD, 10 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak. Kadroda sürpriz isimler var! Mustafa Eskihellaç ilk kez milli formayı giyecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 15:56, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 15:57
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 7 Haziran Cumartesi günü ABD ve 10 Haziran Salı günü Meksika ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleler öncesinde, ay-yıldızlıların aday kadrosu açıklandı. Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç, ilk kez A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu
- Altay Bayındır
- Berke Özer
- Muhammed Şengezer
- Uğurcan Çakır
- Çağlar Söyüncü
- Eren Elmalı
- Merih Demiral
- Mert Müldür
- Mustafa Eskihellaç
- Samet Akaydin
- Yasin Özcan
- Yusuf Akçiçek
- Zeki Çelik
- Demir Ege Tıknaz
- Hakan Çalhanoğlu
- İsmail Yüksek
- Kaan Ayhan
- Okay Yokuşlu
- Orkun Kökçü
- Salih Özcan
- Arda Güler
- Barış Alper Yılmaz
- Can Uzun
- Deniz Gül
- İrfan Can Kahveci
- Kenan Yıldız
- Kerem Aktürkoğlu
- Mustafa Hekimoğlu
- Oğuz Aydın
A Milli Takım Toplanma ve Seyahat Programı
A Milli Futbol Takımı'na davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, 2 Haziran Pazartesi günü saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecekler.