A Milli Takım'ın ABD ve Meksika Maçları Kadrosu Açıklandı!

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 7 Haziran Cumartesi günü ABD ve 10 Haziran Salı günü Meksika ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleler öncesinde, ay-yıldızlıların aday kadrosu açıklandı. Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç, ilk kez A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu

Altay Bayındır

Berke Özer

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Merih Demiral

Mert Müldür

Mustafa Eskihellaç

Samet Akaydin

Yasin Özcan

Yusuf Akçiçek

Zeki Çelik

Demir Ege Tıknaz

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Okay Yokuşlu

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Mustafa Hekimoğlu

Oğuz Aydın

A Milli Takım Toplanma ve Seyahat Programı

A Milli Futbol Takımı'na davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, 2 Haziran Pazartesi günü saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecekler.



