73 yaşında katil oldu: İki yengesini öldürdü

Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan M.Ç (73), ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) bilinmeyen bir nedenle evlerinde silahla vurdu.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kadının da olay yerinde öldüğünü belirledi.

Olayın ardından kaçan M.Ç'nin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı, kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.