Rusya-Ukrayna Müzakereleri İçin İstanbul Anahtar Rolde

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin yeri için nereyi tercih ettiğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "En azından ilk tur müzakerelerin yapıldığı yerde. Gerisi ortak uzlaşıya bağlı." dedi.

Peskov, müzakereler için İstanbul'un değerlendirilip değerlendirilmediğine yönelik de bir soruyu cevaplayarak, "Elbette." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Peskov, "Bu, savaşı daha fazla kışkırtmaktan, Ukraynalıları daha fazla savaşmaya zorlama girişimlerinden, barış sürecinin yörüngesine girme girişimlerini engellemekten başka bir şey değil." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaklaşık üç yılın ardından yapılan ilk müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs'ta gerçekleşmişti.