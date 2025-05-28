Kırıkkale'de 'irtikap' operasyonu: Eski başkan dahil 10 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "irtikap" soruşturması çerçevesinde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T.'nin de aralarında bulunduğu M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., M.T. ve A.D. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl dışında oldukları belirlenen Ü.T. ve K.T.'nin de gözaltına alınıp Kırıkkale'ye getirileceği öğrenildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.