Bakan Yerlikaya: 390 Mülki İdare Amirinin Görev Yeri Değişti

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığına ait 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 390 mülki idare amirinin görev yerlerinin belli olduğunu belirtti.

Görev Değişiklikleri ve Yeni Atamalar

390 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan mülki idare amirlerine teşekkür edildi.

Yeni görevlerine atananlara başarı dilekleri iletildi.

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

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