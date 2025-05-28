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Geri Görüş Kamerası Krizi: Ford 1,1 Milyon Aracı Geri Çağırıyor

ABD'li otomotiv devi Ford, 2021-2025 arası üretilen araçlarda tespit edilen yazılım sorunu nedeniyle 1,1 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 18:25, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 19:05
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Ford, yaklaşık 1,1 milyon aracını geri çağırıyor. Şirket, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle bu kararı aldı. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, 2021-2025 yılları arasında üretilen belirli modellerin geri çağrıldığı bildirildi. Yazılım hatası, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya hiç görüntülenmemesine neden olabiliyor. Bu durum, sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırıyor.

Geri Çağırmadan Etkilenen Araçlar ve Güncelleme

  • Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısı: 1 milyon 75 bin 299
  • Söz konusu yazılım, bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncellenecek.
  • Araç sahipleri, güvenlik riski konusunda bilgilendirilecek.

Yazılım Sorununun Detayları

Bir yazılım hatası nedeniyle, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünde gecikme, donma veya hiç görüntü olmaması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Bu sorunlar, sürücünün arka alanı görmesini engelleyerek kaza riskini artırıyor. Ford, bu problemi çözmek için hızlı bir şekilde harekete geçti ve etkilenen araç sahiplerine ücretsiz güncelleme sunacak.


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