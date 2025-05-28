TBMM Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

- 3 Haziran'da Başkanlık seçimi yapılacak

AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Öneriye göre, Genel Kurulda, bugün, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanması halinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin yarın tamamlanamaması halinde, haftalık çalışma günlerinin dışında, 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi, 1 Haziran Pazar günü de çalışacak.

AK Parti'nin grup önerisinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulda Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.