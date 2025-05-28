TBMM Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu
TBMM Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu
KDK Devreye Girdi: Özel Hastane Aldığı Ücreti Geri Ödedi
KDK Devreye Girdi: Özel Hastane Aldığı Ücreti Geri Ödedi
Togg, elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede
Togg, elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede
AK Parti - DEM görüşmesi bitti: Süreçle ilgili aksama yok
AK Parti - DEM görüşmesi bitti: Süreçle ilgili aksama yok
Hamas: ABD'li temsilci ile ateşkesin çerçevesi üzerinde anlaştık
Hamas: ABD'li temsilci ile ateşkesin çerçevesi üzerinde anlaştık
Tapuda Vergi Kaçıranlar Yandı! 9 Bin Kişi MEVA'ya Takıldı
Tapuda Vergi Kaçıranlar Yandı! 9 Bin Kişi MEVA'ya Takıldı
Manevi Değerleri Zedeleyen Kantin Kapatıldı! Soruşturma Başlatıldı
Manevi Değerleri Zedeleyen Kantin Kapatıldı! Soruşturma Başlatıldı
Kısa Mesajla Gelen Tuzak! 9 Lira Gönderdi 54 Bin Lirası Gitti
Kısa Mesajla Gelen Tuzak! 9 Lira Gönderdi 54 Bin Lirası Gitti
Kamu çalışanlarına özel sigorta kooperatifi kuruldu
Kamu çalışanlarına özel sigorta kooperatifi kuruldu
407 mahalle ve köyde 1 Haziran'da sandığa gidilecek
407 mahalle ve köyde 1 Haziran'da sandığa gidilecek
Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Bağlarını Güçlendiriyor
Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Bağlarını Güçlendiriyor
Para Transferlerinde SMS Kodu Zorunluluğu İddialarına Yanıt
Para Transferlerinde SMS Kodu Zorunluluğu İddialarına Yanıt
Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Destekleri Başladı
Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Destekleri Başladı
Papara'ya Kayyum Atandı: Şirketten İlk Açıklama Geldi
Papara'ya Kayyum Atandı: Şirketten İlk Açıklama Geldi
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Bir İsim Daha İtirafçı oldu
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Bir İsim Daha İtirafçı oldu
Türk Hava Yolları Take-Off Cadet Programı ile Pilotluk Fırsatı
Türk Hava Yolları Take-Off Cadet Programı ile Pilotluk Fırsatı
TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi 96,7 Değerine Ulaştı
TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi 96,7 Değerine Ulaştı
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı kararı
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı kararı
Vergi Denetim Kurulu 10 Bin Mükellefi Yakından İzliyor
Vergi Denetim Kurulu 10 Bin Mükellefi Yakından İzliyor
Şanlıurfa'da Polisle Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Yakalandı
Şanlıurfa'da Polisle Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Yakalandı
Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: AFAD İlk Verileri Açıkladı
Bolu'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: AFAD İlk Verileri Açıkladı
Ayvalık Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı
Ayvalık Maden Adası'nda Mahsur Kalan 27 Kişi Kurtarıldı
Hava sıcaklıkları 7-8 derece düştü
Hava sıcaklıkları 7-8 derece düştü
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif, Genel Kurulda
660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif, Genel Kurulda
Elemansızlığa Dayanamadı: 58 Yıllık Köfteci Kepenk İndirdi
Elemansızlığa Dayanamadı: 58 Yıllık Köfteci Kepenk İndirdi
DMM: Hastanede Evlilik Cüzdanı Zorunluluğu Yok!
DMM: Hastanede Evlilik Cüzdanı Zorunluluğu Yok!
TBMM'de Başkanlık Seçimi Süreci ve Adaylık Başvuruları Başlıyor
TBMM'de Başkanlık Seçimi Süreci ve Adaylık Başvuruları Başlıyor
Tarım Cebimde Uygulamasıyla Kurbanlık Bilgileri Elinizde!
Tarım Cebimde Uygulamasıyla Kurbanlık Bilgileri Elinizde!
500 sanayi kuruluşunun 156'sı zarar açıkladı
500 sanayi kuruluşunun 156'sı zarar açıkladı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu

Genel Kurulda, bazı kanunlarda ve KHK'lerde değişiklikler içeren kanun tekliflerinin görüşmelerinin yarın tamamlanmaması halinde, Genel Kurul 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi, 1 Haziran Pazar günü de çalışılacak. Genel Kurulda 3 Haziran Salı günü 28. Dönem 2'nci Devre için TBMM Başkanı seçimi yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 20:20, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 20:22
Yazdır
TBMM Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

- 3 Haziran'da Başkanlık seçimi yapılacak

AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Öneriye göre, Genel Kurulda, bugün, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanması halinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin yarın tamamlanamaması halinde, haftalık çalışma günlerinin dışında, 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi, 1 Haziran Pazar günü de çalışacak.

Genel Kurulda 3 Haziran Salı günü ise 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi için TBMM Başkanı seçimi yapılacak.

AK Parti'nin grup önerisinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulda Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber