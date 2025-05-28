İki ildeki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İzmir'in Konak ve Karşıyaka ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 4 bin 300 litre sahte etil alkol, 2 bin sahte etiket, toplam 8 bin litre kapasiteli tanklar ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda F.U., B.U., K.E. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.U., B.U. ve K.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.