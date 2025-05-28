Bakan Yerlikaya: Yasa dışı çakara karşı büyük bir nefret oluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine dair merak edilenleri anlattı.

Ali Yerlikaya, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları özetle şöyle:

"Biz sadece şehirlerimizde ve kırsalımızda terörle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, göç, düzensiz göçle mücadele, asayişle ilgili kişi ve mal varlığına karşı suçlarla mücadele ediyoruz. Ama bir alan var ki, trafikle ilgili, evet trafiğin düzen ve güven içerisinde olmasıyla ilgili üzerimizde çok büyük bir görev var.

"10 MİLYON CEZA YAZDIK"

1 yılda denetimi yüzde 50 artırdık. Ceza sayısını yüzde 44 artırdık 10 milyon ceza yazdık. 10 milyon işlem yapmamıza rağmen 197 kişiyi kurtarabildik. Trafikte araç sayımızı yüzde 48 artırdık. Ekip sayısını yüzde 36 artırdık. Radar sayısını 2023'ten bu yana yüzde 17,5 artırdık.

O verilerek baz alınarak İçişleri Bakanlığı da bir çalışma hazırladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki 2021'in Şubat ayında yüze 30'a kadar trafikte ölümleri yarı yarıya indireceğiz ve 2050'de bu işi sıfırlayacağız. Bunlar için bir eylem planı yapıldı. Koordinasyon görevini de İçişleri Bakanlığı'na verdi. Ben de bu yılın ilk aylarında kabinemizde Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabine arkadaşlarımıza 5. yılın başında geldiğimiz noktanın sunumunu yaptım.

"DENETİMLER CAYDIRICI OLMALI"

Tüm dünya diyor ki denetimi öyle bir yap ki denetim caydırıcı olsun diyor. Buradaki tılsım caydırıcılık. Trafik kanunumuz bizim 1983 model yapılmış. Zaman zaman güncellenmiş.

42 BİN YAKA KAMERASI

Trafik denetiminde bulunan emniyet ve jandarmamızı yaka kamerası 42 bine çıkarıldı. Kameraları ASELSAN yapıyor. Biz istediğimiz zaman arkadaşımızın yaka kamerasına bağlanabiliyoruz.

ÇAKAR KULLANIMI: 1 YILDA 100 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Yasa dışı çakarla ilgili toplumumuzda çok büyük bir nefret oluşmuştu. 1 maddelik bir değişiklik yaptık. Ceza 138 bin lira oldu ehliyeti 30 gün geri alınıyor aracı da 30 gün trafikten men ediliyor. 1 yılda 100 bin araç denetlenmiş 6 bin cezai işlem yapılmış. Valiler toplantısında kamu ya da özel araçta kanunsuz çakar kullanılıyorsa kendilerine güvenmesinler dedim. Ben valilerime talimat verdim.

"EN FAZLA ÖLÜM HIZ İHLALİNDEN"

En fazla ölüme neden olanlardan ilki hız ihlali. Ardından şerit izleme, geçiş önceliği, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bu 5 cezayı masaya yatırdık. 2024'te ölümlü kazalardaki hız ihalilinin toplam kural hataları içindeki oranı yüzde 47,2. 2024'te hız kazalarında her gün 10 kişi öldü. TÜİK verilerine göre; kazaların yüzde 79'u yerleşim yeri, yüzde 21'i yerleşim yeri dışında meydana geliyor."