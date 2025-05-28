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İzmir'de bir kadın tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını tabancayla ateş ederek öldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2025 22:39, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2025 23:56
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İzmir'de bir kadın tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

Tınaztepe Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 5'inci katında F.K. ile eşi Ömer K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K. eşi Ömer K'ye tabancayla ateş etti.

Tabanca seslerini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Daireye gelen sağlık ve polis ekipleri, Ömer K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer K'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis F.K'yi cinayette kullandığı tabancayla gözaltına aldı.

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