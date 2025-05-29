29 Mayıs 2025 tarihli atama kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

- Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner BAŞTÜRK,

- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Serkan ORHAN,

- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahaüddin ÇOLAKOĞLU,

- Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alperen BIKMAZER,

- Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet BİLGİN,

- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali BENİAN,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat ÖZTÜRK atanmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uğur Aybeğ KİNİ atanmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı;

- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet TUTAL,

- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim GÜR, görevden alınmış,

- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Okan SÜLER,

- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılıklarına Nihal Selcen HANÇER ve Yücel SÜZEN,

- Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılıklarına Emek GÜNAYDIN, Melek GÖRMEZOĞLU ve Zeynep BOĞA,

- Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Onur AKIN,

- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıklarına Bengü AYTEKİN, Duygu GÜVEN ve Teftiş Başkan Yardımcısı Selçuk Erdal GÜNAL,

- Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail HALICI, Mücahit DUMAN ve Serdar ÜLKER,

- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Banu AKÇAKOCA,

- Teftiş Başkan Yardımcılığına, Hazine ve Maliye Başmüfettişi Zeynep DEMİRBAŞ TATLI,

- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına, Hazine ve Maliye Başmüfettişi Cebrail YILMAZER, Vergi Başmüfettişleri Celal ŞAHİN, Erhan SELİM, Gökçen Gülsüm KÖROĞLU ve Yalçın GEMİCİ,

- Hazine Başkontrolörlüğüne, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Erinç BAYRAKÇI,

- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcılıklarına, Hazine Başkontrolörleri Çiğdem KAHVECİ ve Akif Bülent BOYACIOĞLU, atanmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil KABADAYI bu görevlerinden alınmış ve Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Telif Haklan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Talha Feyyaz PAKSOY atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal EKEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan;

- Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin GENÇ,

- Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan TEKİN,

- Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret FİDAN,

- Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa DOĞAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Gümüşhane İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nihal SÜRMELİ atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mücahid TAYLAN atanmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muharrem AKYAKA ve Erkan TEK atanmıştır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kadir GURBETÇİ, Mehmet TUNÇAK, Nadide GÜLBAY YİĞİTELİ ve Seyfullah ARSLANTÜRK atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı;

- VII. Bölge Müdürü Ömer ALKIŞ,

- IX. Bölge Müdürü Gültekin YÜRÜMEZ,

- XII. Bölge Müdürü Celaleddin BAYRAKÇIL,

- XIII. Bölge Müdürü Doruk Erdem ÖNCEBE,

görevden alınmış,

- IV. Bölge Müdürlüğüne Mustafa KÜÇÜKKAPTAN,

- VII. Bölge Müdürlüğüne Ümit ÇATULAY,

- VIII. Bölge Müdürlüğüne Ali Tuğrul KAYA,

- IX. Bölge Müdürlüğüne Muhtesin SEVİNÇ,

- XII. Bölge Müdürlüğüne Taner BİÇİM,

- XIII. Bölge Müdürlüğüne Yavuz YEĞİN,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat GÜL görevden alınmış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Selami YAPICI atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Burak AYKAN, görevden alınmış,

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa ÇANKAYA,

- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Aysel KANDEMİR, atanmıştır.

28 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA