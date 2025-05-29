Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'nın dört yeni üyesini seçti

29 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yeni üyeler seçildi. Karar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 159'uncu ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddeleri uyarınca alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/206 sayılı kararı ile HSK üyeliklerine şu isimler atandı:

-Serdar Ateş - Adli Yargı Hakim ve Savcıları arasından

-Turan Kuloğlu - Adli Yargı Hakim ve Savcıları arasından

-Sait Özdemir - Adli Yargı Hakim ve Savcıları arasından

-Bülent Küfüdür - İdari Yargı Hakim ve Savcıları arasından

Yeni HSK üyeleri görevlerine başlıyor

Yapılan bu atamalarla birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısında önemli bir değişiklik gerçekleşti. Yeni üyeler, Kurul'un disiplin, atama, görevden alma ve yargı etiği gibi alanlarda aldığı kararlarda söz sahibi olacak.

HSK üyelikleri, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından büyük önem taşıyor. Göreve getirilen isimlerin uzun yıllara dayanan mesleki tecrübeleriyle Kurul çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.