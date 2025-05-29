Seyhan Baraj Gölü'nde Tekne Faciası: Bir Kişi Kayıp, 5 Kişi Kurtarıldı
Adana'nın Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'nde tekneyle açılan Emirhan Gürbüz suya düştü. 5 kişi kurtarılırken, kayıp genci arama çalışmaları sürüyor.
Adana'da arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirmek için göle açılan bir genç, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek suya düştü ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Teknede bulunan biri çocuk 5 kişi kurtarılırken, gölde başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gürbüz (24), biri çocuk toplam 5 kişiyle birlikte tekneyle göle açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Gürbüz, tekneden suya düştü. Bu sırada tekne rüzgarla birlikte gölde sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan kişiler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi kurtardı. Ancak Emirhan Gürbüz'e ulaşılamadı. Kurbağa adamlar gölde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Olayın Detayları
- Seyhan Baraj Gölü'nde bir grup arkadaş tekneyle göle açıldı.
- Emirhan Gürbüz, rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek suya düştü.
- Biri çocuk olmak üzere teknedeki 5 kişi kurtarıldı.
- Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Arama Kurtarma Çalışmaları
Bölgede görev yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri ve kurbağa adamlar, kaybolan genci bulmak için gölde arama çalışmalarını sürdürüyor.