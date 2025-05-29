Bartın'da kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı

Kazanın ardından bölgele çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

O sırada sahipli olduğu belirtilen köpek, Yunus ekiplerinin bulunduğu motosiklete doğru hamle yaptı.

Kavga anonsu üzerine Kanlı Irmak Caddesi'ne giden motorize Yunus ekipleri, olay yerine doğru hareket etti.

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