Bartın'da kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı
Bartın'da kavga ihbarına giden motosikletli polis ekiplerine köpek saldırdı. Devrilen motosiklette bulunan 2 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 07:37, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 08:33
Kavga anonsu üzerine Kanlı Irmak Caddesi'ne giden motorize Yunus ekipleri, olay yerine doğru hareket etti.
O sırada sahipli olduğu belirtilen köpek, Yunus ekiplerinin bulunduğu motosiklete doğru hamle yaptı.
Motosikletin devrilmesiyle 2 polis yaralandı.
Kazanın ardından bölgele çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı polisler ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Köpek sahibi hakkında işlem başlatıldı.