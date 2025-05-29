Meteoroloji'den 11 Kente Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çorum, Ordu, Kars, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, İç Anadolu'nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Antalya'nın iç, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE 26°C: Parçalı ve çok bulutlu

26°C: Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL 23°C: Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

28°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İZMİR 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Antalya'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

26°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

27°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HATAY 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde (Kayseri hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP 25°C: Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 27°C: Parçalı ve çok bulutlu

27°C: Parçalı ve çok bulutlu RİZE 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 21°C: Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 24°C: Parçalı ve çok bulutlu

24°C: Parçalı ve çok bulutlu KARS 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 32°C: Parçalı ve çok bulutlu

32°C: Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN 27°C: Parçalı ve çok bulutlu



