Süper Lig'de son hafta heyecanı başlıyor!
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak üç maçla başlayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 09:48, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 09:50
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası, yarın oynanacak üç maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasında heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.
İşte son hafta maçlarının programı:
Maç Programı
- Yarın:
- 20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
- 20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
- 31 Mayıs Cumartesi:
- 16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
- 16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
- 19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
- 19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)
- 1 Haziran Pazar:
- 19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş (Grey Beton Bodrum)