Süper Lig'de son hafta heyecanı başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasında heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

Trendyol Süper Lig 'in 38. ve son haftası , yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net