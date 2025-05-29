Devre mülk vaatli büyük dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

İzmir merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, vatandaşları "devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız" diyerek dolandıran bir suç örgütüne yönelik önemli bir çalışma yürütüldü.

Şüpheliler, mağdurları arayarak ofislerine davet etmiş ve "masraf" ile "sigorta" adı altında para talep ederek dolandırıcılık yapmışlardır. İzmir başta olmak üzere İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş'ta 26 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u ise serbest bırakıldı.

Operasyonun Detayları

Şüpheliler, vatandaşları arayarak "devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız" vaadinde bulundu.

Mağdurlar, ofislere davet edilerek "masraf" ve "sigorta" adı altında para ödemeye zorlandı.

İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

11 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Geçmişi

Geçen yıl ve bu yılın başında da benzer operasyonlar düzenlenmiş ve suç şebekesinin lideri B.E.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 13'e yükseldi.



