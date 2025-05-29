5 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ildeki değerli taşınmazları satışa çıkarıyor!
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 10:02, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 10:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı taşınmazları "satış" yöntemiyle özelleştirecek.
Bu kapsamda, Tunceli'nin Ovacık, Mersin'in Tarsus, Aydın'ın Kuşadası, Muğla'nın Bodrum ve Ankara'nın Çankaya ilçelerindeki çeşitli taşınmazlar özelleştirme sürecine dahil edildi.
Özelleştirilecek Taşınmazların Bulunduğu Bölgeler
- Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi
- Muğla'nın Bodrum ilçesi Karakaya Mahallesi
- Tunceli'nin Ovacık ilçesi Pulur Mahallesi
- Mersin'in Tarsus ilçesi Yeni Mahallesi
- Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi
İhale Süreci ve Son Teklif Tarihleri
Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek olan ihale, açık artırma ile sonuçlandırılacak.
Tunceli, Mersin, Aydın ve Muğla'daki taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyenlerin 18 Haziran'a kadar, Ankara'daki taşınmaz için ise 25 Haziran'a kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.