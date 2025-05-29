ÇAYKUR Yaş Çay Alımlarında Randevulu Sisteme Geçiyor

ÇAYKUR, yarından itibaren yaş çay alımlarında randevulu sisteme geçileceğini duyurdu. 16 Mayıs'ta başlayan 1. sürgün dönemi yaş çay alımları halen devam etmektedir. Yaş çay hasadının birkaç günde tamamlanamayacağı vurgulanırken, şarjlı cihazlarla yapılan hasat nedeniyle aşırı stok oluştuğu belirtildi. Dün itibarıyla 11 bin 500 ton seviyesine çıkan alımlar, stokların olması gerekenin üzerine çıkmasına yol açtı. Günlük yaş çay işleme kapasitesinin 9 bin 250 ton olduğu hatırlatılarak, üreticilerin daha rahat ve huzurlu çay satabilmeleri için randevulu sisteme geçiş yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi.

ÇAYKUR'dan Randevulu Sistem Açıklaması

ÇAYKUR tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarında yeni sisteme geçişin nedenleri detaylandırıldı. Şarjlı cihazlarla yapılan hızlı hasatın stokları artırdığı ve bu nedenle üreticilerin mağduriyet yaşamaması için randevulu sisteme geçildiği bildirildi.

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