BIST 100 Endeksi Yükselişle 9.188,19 Puana Ulaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 9.188,19 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,49 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.188,19 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör Endeksleri ve Piyasa Gelişmeleri

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,21 ile inşaat sektörü oldu.

olurken, en fazla kaybettiren ise ile inşaat sektörü oldu. Küresel piyasalarda, ABD'li çip üretici Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında risk iştahı arttı.

beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında risk iştahı arttı. Elon Musk'ın, Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurma kararı ve bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt İçi Ekonomik Veriler

Yurt içinde açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı 12 milyar 92 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,2'ye geriledi.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puan direnç, 9.100 ve 9.000 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.



